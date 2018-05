Frank Carter & The Rattlesnakes

Frank Carter und seine Rattlesnakes bekommen einfach nicht genug. Gerade erst haben sie ihre im Vorfeld komplett ausverkaufte Deutschlandtour fulminant zu Ende gebracht, da legen sie schon wieder nach: Frisch bestätigt ist eine exklusive Sommer-Clubshow am 27. Juni im Nürnberger Club Stereo. Zwischen den Festivaldates, wie z.B. Hurricane und Southside Festival, einfach mal eine Pause einlegen – das ist so gar nicht nach Frank Carters Geschmack. Wo es eine Bühne zu bespielen und ein Publikum mitzureißen gibt, da kann man auf ihn und seine Band zählen. Besonders nach den letzten Dates im März hat sich mal wieder gezeigt, dass die Liebe auf Gegenseitigkeit beruht und jede*r Einzelne die Konzerte völlig verausgabt, aber rundum glücklich verlässt. Dass es in Nürnberg nicht anders sein wird, ist zu erwarten.