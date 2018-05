Lux & Cap Kendricks

Wer willst du wirklich sein? Was ist Illusion und was ist Wirklichkeit? Oder: Was bedeutet Freiheit? Die Fragen könnten wir endlos so weiterführen und sie würden auch alle erstmal ins Nichts führen. Wäre da nicht das IKIGAI.

Das Wort aus den sechs Buchstaben kommt aus dem Japanischen und wird vorwiegend als Lebenssinn übersetzt. Also: Das, wofür es sich lohnt zu leben. Das IKIGAI steht im Zentrum des neuen Albums. Es ist Namens- und Sinngeber der Songs von LUX. Der Rapper aus München führt seine Arbeit auf der neuen Platte weiter und macht eine rasante Entwicklung: Weg vom Schlaf, dem Powernap und chilligen Alltag, mitten rein ins wahre Leben.

“Wärst du auf einem Schachbrett, wäre das der erste Zug zum Sinn. Du machst das, was du gern’ hast und bist dabei auch noch gut darin.”

Es gibt innerhalb der Songs, so wie im illustrierten Cover von WON ABC, genau vier Botschaften:Es gibt das Herz. Also das, was du liebst.Den Rapper mit Iro, also LUX und somit das, was du kannst.Das Geldbündel, also das perfekte Symbolbild für das, mit dem du Geld verdienst.Und letztlich die Cocktail trinkende Erde. Sie steht für das, was die Welt braucht.

Zwischen dem Vorgänger “24/7 Powernap” aus dem Januar 2017 und jetzt “Ikigai” liegt etwas ganz Entscheidendes: Das Leben. Alles über Kurven, Umleitungen, Abkürzungen, Einbahnstraßen oder einen Crash ist hier Teil des Albums. Hierzu hat sich LUX nicht nur den Produktionen von Haus- und Hofproduzenten Cap Kendricks bedient, auch Tom Doolie und erstmalig Clap Cotton bestimmen maßgeblich den Sound des Albums. Als Feature-Gäste hat er den selbst ernannten besten deutschen Rapper der Welt Fatoni am Start, aber natürlich auch seine Clique Edgar Wasser, Lazy Lu, Lorenz, Times, und Roceasy. Das ganze wird von Main Concept Member Dj Explizit abgerunden und in einen Guss gebracht.

Realtalk statt Phrasen. Einfallsreiche Songkonzepte und sinnige Features, machen “IKIGAI” zu einem Album, das lebt. “IKIGAI” weint, chillt, lacht, säuft, reflektiert, widerspricht, flüstert raucht und schreit.