INDIEMATENTEN // Brit-Pop, Garage, Indie, Wave // PARTY

Goldmark's Charlottenplatz 1, 70173 Stuttgart

Indiematenten mit Bets Benzer und Shhh-Amy // Goldmark’s Stuttgart

Freut euch auf bewährte Kracher und frische News aus Brit-Pop, Garage, Indie, Synthies, Wave und alle Nuancen dazwischen und darüber hinaus, freut euch auf Indiematenten mit Bets Benzer und Shhh-Amy!

Bekannt und erprobt in Indie-Institutionen wie Keller Klub und Zwölfzehn und längst ein fester Bestandteil des Stuttgarter Indie-Kosmos, machen die beiden nun Fisimatenten im Goldmark’s am Charlottenplatz. Kommt rum!

Get ready for the floor mit Genesis Owusu, Dream Nails, Team Scheisse, Italia 90, Wet Leg, Luis Ake, Salò, Blondshell, Fuffifufzich, Tune-Yards, Tränen, Benee, FM Belfast, Kakkmaddafakka, King Krule, Shout Out Louds, Pisse, The Beaches, Blond, Foals und und und.

