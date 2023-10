Indien: Ganges, der heilige Fluss

Indien - ein Land, das sich verändert, weil es zu den wirtschaftlich aufstrebenden Ländern gehört mit einer Mittelschicht, die sich am Westen orientiert und dennoch: Das religiöse Leben ist für die vielen gläubigen Inder unverändert bedeutungsvoll.

"Mutter Ganga" nennen die Inder den 2700 km langen Fluss, der im indischen Westhimalaya entspringt und die nordindische Ebene durchquert. Mutter Ganga ist heilig und wird als Göttin verehrt.

In keinem anderen Land der Welt hat Wasser eine so zentrale religiöse Bedeutung wie in Indien. Mit den Pilgern besuchte der Referent Peter Kuhn-Simma die heiligen Städte und Stätten am Flusslauf: Varanasi, Haridwar, Rishikesh, Devprayag, Badrinath, Kedernath, sowie Gangotri und Gaumukh.

Die Fotoreportage folgt einer Pilgerreise von Varanasi (vormals Benares) bis in die eisigen Höhen des Himalaya zu den heiligen Quellen des Ganges und zum Götterthron Shivas.