Indische Musik Vocal, Harmonium, Santoor, Tabla

Ustad Sharif Khan wurde 1983 in einer berühmten, traditionellen Musikfamilie in Rajastan in Indien geboren. Seit seinem siebten Lebensjahr wurde er in Gesang und Tabla unterrichtet von Ustad Ikram Khan, Ustad Hidayat Khan (Delhi-Gharanana), Ustad Saraj Khan, Ustad Vilayat Khan (Punjab-Gharana).

Sharif Khan ist ein hoch angesehener Tabla-Meister, der seit vielen Jahren regelmäßig Konzerte mit vielen bekannten Künstlern und Unterricht in vielen Ländern gibt. Mit seinen brillanten Rhythmen und seinem außergewöhnlich sensiblen und melodiösen Tabla-Sound berührt er seine Zuhörer weltweit.