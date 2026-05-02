Indien in Heilbronn - Kulturfestival 2026

Ein außergewöhnliches Kulturfestival bringt die lebendige Vielfalt Indiens und Sri Lankas direkt nach Heilbronn!

An drei Tagen verwandelt sich die Theresienwiese in einen bunten Treffpunkt voller Musik, Tanz, kulinarischer Highlights und kultureller Begegnungen.

Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm mit traditionellen und modernen Live-Acts, beeindruckenden Tanzperformances und energiegeladenen DJ-Sets. Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Regionen präsentieren ihre Kultur auf eindrucksvolle Weise und nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch Südasien.

Auch für Genießer ist einiges geboten: Authentische indische und sri-lankische Spezialitäten laden zum Probieren ein – von aromatischen Currys bis hin zu feinen Desserts. Zahlreiche Essensstände bieten eine große Auswahl und machen das Festival auch kulinarisch zu einem besonderen Erlebnis.