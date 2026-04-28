Ein wortwitziges Roadmovie durch die Provinz von Josef Hader und Alfred Dorfer als sommerlicher Open-Air-Spaß im LTT-Hof · 15+.

Kurt Fellner, ein vom Yuppie-Zeitgeist gestreifter Klugscheißer, der bekloppte Weisheiten vor sich hin plappert, und Heinz Bösel, ein dumpfer, aber herzlicher Prolet, ein Grantler vor dem Herrn: Zwei Zeitgenossen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, reisen quer durch die Provinz. Ihr Job ist es, drittklassige Gasthöfe zu testen. Immer unterwegs, immer allein zu zweit, können sie sich zunächst nicht leiden. Doch aus der anfänglichen Feindseligkeit entsteht eine tiefe Verbindung, die am Schluss selbst der Intensivstation standhält. Die Freunde lassen einander nicht mehr los und trotzen dem nicht immer fairen Schicksal.

„Indien“ ist eine Tragikomödie von Josef Hader, dem vielleicht populärsten Kabarettisten Österreichs, und seinem Kollegen Alfred Dorfer – ¬angesiedelt irgendwo zwischen Gerhard Polt und Loriot und geprägt von hinreißend komischen Dialog-Attacken, aber auch vom Umschwung zum anrührenden Melodram, von Fabulierlust, präziser Beobachtungsgabe und lebensbejahender Heiterkeit.