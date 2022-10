Indiens Süden - Begegnung der Religionen

Die große Mehrheit (77%) der Menschen im Süden Indiens sind Hindus. Der Meenakshi-Tempel in Madurai ist einer der größten Tempelanlagen des Landes.

Im Süden Indiens leben aber auch starke religiöse Minderheiten, so natürlich die Muslime, zahlenmäßig weit mehr als in vielen muslimischen Ländern. Die Christen, die in Indien auf eine lange Geschichte zurückblicken können, sind im Süden weitaus stärker vertreten als im Norden des Landes. Der Sameeksha-Ashram des Jesuitenpaters Sebastian Painadath und die Kathedrale die Erzdiözese Changanacherry, einer Diözese der Syro-Malabrischen Kirche, zeigen die Vielfalt des Christentums in Indien. Das friedliche Miteinander unterschiedlicher Ethnien soll in der Zukunft sstadt Auroville verwirklicht werden. In diesem Reisebericht erfahren Sie mehr über Indien als traditionsreiches und auch modernes Land.

Referent: Helmut Hof, päd. Leiter der Kath. Bildungswerke der Landkreise Forchheim und Erlangen-Höchstadt