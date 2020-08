Indischer Bahnhof

Indisches Essen, Projektinformationen, Projektbazar mit indischen Textilien usw. ,

ab 14.30 Kaffee und Kuchen, Ausklang mit BAULMUSIK von Ronju Sharkar

BENEFIZ für das Haus und Schulprojekt Pushkar (Rajasthan / Indien)

Seit 2007 unterstützen wir einen Clan von Musiknomaden in Rajasthan im Nordwesten Indiens in der Wüste Thar. 2007 starteten wir mit dem Kauf von Zeltplanen. 2009 erwarben wir ein Haus für die Familie von Raju Devi und ihrem Mann. 2012 finanzierten wir eine OP für Ramesh im Sant Francis Hospital .Wir garantieren den Eltern die Finanzierung der Schulausbildung ihrer Töchter, sowie den Förderunterricht bei den Franziskanerinnen in Ajmer. 2015 für Raju Devi eine Op und Krebstherapie. Seit Mai 2016 ermöglichen wir 15 Kindern den Schulbesuch und unterstützen ein Mädchen in der Hochbegabtenförderung.