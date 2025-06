Indischer Bahnhof

Seit 2007 unterstützen wir Frauen und Mädchen der Bhopa Kaste (Musiknomaden), Familien der Unberührbaren, die ein Dasein am Rande der Gesellschaft fristen.

Seit 2014 haben wir auch Witwen mit ihren Kindern in unser Hilfsprojekt aufgenommen, die es besonders schwer in Rajasthan haben. Ermöglicht werden Schulbesuche und deren Finanzierung, eventuell eine Ausbildung oder der Besuch eines Colleges. Besonders Mädchen wird dies in der patriarchalisch geprägten Gesellschaft Rajasthans verwehrt. Wir bauen oder kaufen Einfachhäuser, finanzieren OPs, medizinische Therapien und Versorgung und psychologische Betreuung für Sexualopfer.

Auch 2024 konnten wir wieder mehrere Mädchen einschulen und weiteren Witwen und ihren Kindern Unterstützung zu sagen.

Wir danken dem Gleis 1, den Musikern des Ensemble Orient Express und dem Benefiz Team für die Unterstützung des Projekts. Allen Spendern des Projektes danken wir für deren finanzielle Zuwendungen.

Programm:

Indische Spezialitäten, Kaffee und Kuchen (12:00 - 17:00 Uhr)

Live Musik mit dem Ensemble Orient Express, Shakti & Sargam

Katputli: indisches Marionettenspiel mit Ronju Sharkar

Projektbericht, Film, Infostand, Projektverkauf und Bazar