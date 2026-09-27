Indischer Bahnhof

Benefizabend für das Haus- und Schulprojekt Pushkar, Indien.

Seit 2007 unterstützet das Projekt Frauen und Mädchen der Bhopa Kaste (Musiknomaden), Familien der Unberührbaren, die ein Dasein am Rande der Gesellschaft fristen. Seit 2014 werden auch Witwen mit ihren Kindern in unser Hilfsprojekt aufgenommen, die es besonders schwer in Rajasthan haben. Ermöglicht werden Schulbesuche und deren Finanzierung, eventuell eine Ausbildung oder der Besuch eines Colleges. Besonders Mädchen wird dies in der patriarchalisch geprägten Gesellschaft Rajasthans verwehrt. Mit den Spendengeldern werden Einfachhäuser gebaut oder gekauft, OPs finanziert, medizinische Therapien und Versorgung und psychologische Betreuung für Sexualopfer ermöglicht.

Programm

18:30 bis 20:00 Uhr: Indisches Buffet (p.P. 20 € )ab 20:00 Uhr: Live Musik mit dem Ensemble Orient Express und Shakti & Sargam (indische Musik)