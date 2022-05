Indischer Kinoabend

Eine cineastisch-kulinarische Hommage an unsere Partnerstadt Coimbatore in Indien.

Ab 18:00 Uhr: Melonen-Lassi & Indisches Gemüsecurry (vegetarisch) bei LUX

Um 19:30 Uhr: Filmbeginn "Das Licht aus dem die Träume sind"

Kombipreis "Drink + Hauptspeise + Filmeintritt": €26,- / Ermäßigt € 23,- (Achtung: es gibt nur 45 Kombitickets)

VVK von 14. Mai bis 29. Mai unter www.koki-es.de, Buchhandlung Provinzbuch, Kinokasse | bitte aktuelle Corona-Regeln berücksichtigen: www.koki-es.de

Das Licht aus dem die Träume sind

In warmen, nostalgischen Bildern lässt das Licht, aus dem die Träume sind die ersten Berührungspunkte mit der großen Liebe zum Kino auferstehen. Ein zärtlicher und bewegender Liebesbrief vom indischen Regisseur Pan Nalin an die Kraft des Kinos und des Geschichtenerzählens auf der großen Leinwand.

Der große Saal, die rauschenden Farben, das Rattern des Filmprojektors – die erste Kinoerfahrung ist eine ganz besondere. Auch die Welt von Samay, der mit seiner Familie in einem kleinen Dorf in Indien lebt, wird auf den Kopf gestellt, als er von seinem Vater zum ersten Mal ins örtliche Kino mitgenommen wird. Danach ist er sich sicher: Er möchte Filme machen! Ein glücklicher Zufall lässt ihn auf den Filmvorführer Fazal treffen, der von den Kochkünsten von Samays Mutter begeistert ist und ihn im Austausch gegen den Inhalt seiner Lunchbox kostenlos Filme schauen lässt. Kurzerhand beginnt Samay die Schule zu schwänzen und seine Zeit lieber im Projektionsraum des Kinos zu verbringen. Hier taucht er Tag für Tag in fantastische Welten ein. Doch die Ära des Zelluloids neigt sich ihrem Ende zu und dem örtlichen Kino droht die Schließung.

112 Minuten / FSK 12 / deutsche Fassung / LAST FILM SHOW / Indien, Frankreich 2021 / Regie und Drehbuch: Pan Nalin

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation des Kommunalen Kinos und des Referats für Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen der Stadt Esslingen.