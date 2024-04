Wassertrüdingen startet am 05. Mai 2024 mit dem beliebten Kunsthandwerkermarkt in die Veranstaltungssaison. Heuer kann bei fast 70 Austellern gestöbert und eingekauft werden.

Diese haben alles kunsthandwerkliche im Angebot, was das Herz begehrt. Handarbeiten, Makramee, selbstgemachte Seifen, Getöpfertes, Drechselware, Selbstgenähtes, Geschmiedetes, Flechtarbeiten, Schmuck und vieles Weitere ist auf dem Marktgelände zu finden.

Von 10 bis 17 Uhr bieten die Kunsthandwerker Ihre Waren an drei Standorten im Innenstadtbereich an: Der Marktstraße, dem Wörnitzpark, sowie dem Sonnenuhrenpark. Parallel bieten heuer zum zweiten Mal Kinder und Jugendliche ebenfalls ihre selbst hergestellten Produkte von 12-16 Uhr an. Das Plakat zur Veranstaltung finden Sie hier.

Außerdem dürfen sich unsere Besucher auf ein unterhaltsames Programm auf der Bühne im Sonnenuhrenpark freuen. Um 14:30 Uhr tritt die Tanzgruppe Dance14s und um 16 Uhr die Kinder- und Jugendgarde der Wassertrüdinger Showtanzgarde auf. Zudem spielt das Wassertrüdinger Figurentheater um 12:00, 13:00 und 14:00 Uhr.

Für die Verköstigung sorgen breit aufgestellte Stände sowie die heimische Gastronomie.

Parkmöglichkeiten stehen am Festplatz zur Verfügung.