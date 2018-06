"Heartland", produziert von Starproduzent Larry Klein (Produzent von Melody Gardot und Joni Mitchell), wurde von der London’s Sunday Times und The London Telegraph zum besten Jazz Album des Jahres gekürt.

Die Single "Little Black Train" erreichte in den Itunes Jazz Charts in Frankreich, Deutschland und Dänemark Nr.1, sie gewann 2016 in München den BMW Welt Jazz Award und wird bereits als "weiblicher Gregory Porter" gehandelt.

Indra ist eine herausragende Sängerin, deren sinnlichen, beseelten Interpretationen von Jazz- und Pop-Songs nicht nur ins Ohr gehen, sondern dort auch hängen bleiben. Mühelos vermittelt die in Dänemark lebende New Yorkerin mit ihrer delikaten, wandlungsfähigen aber dennoch kraftvollen Stimme zwischen Gospel, Singer-Songwriter-Ästhetik, Jazz, Blues, David Bowie, Pink Floyd und Johnny Hartmann. Wunderbar feinsinnig vernetzt ist ihre leise, konsequente, schlüssige, überhaupt nicht konventionelle Musik, und tief berührend bestimmt nicht nur, weil sie über eine so einehmende, nuancenreiche, herzerwärmende Stimme verfügt. Sie selbst sagt, sie würde mit ihrer Band zusammen atmen. Mehr noch: Da gibt es einen gemeinsamen Puls, der unaufgeregt zart schlägt.

Für Frühjahr 2018 ist ihr neues Album "Carry my Heart" angekündigt und mit Jay Newland, dem Produzenten von Gregory Porter und Norah Jones, wird sich ein weiterer großer Name für die Realisierung verantwortlich zeigen. Mit ihrem neuen, kleinen Meisterwerk schlägt INDRA RIOS-MOORE mühelos Brücken zwischen Jazz, Pop und American Songs und verschmilzt diese Genres auf kunstvolle Art miteinander.

Mehr Infos unter: http://www.indrariosmoore.com/

Besetzung: To be announced

Tickets im VVK unter: www.jazzopen.com/tickets