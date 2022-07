Industrie 4.0 erfahren, erleben, verstehen – Summer School

Digitale Zwillinge, eine virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen oder das Arbeiten mit Sensoren, den Sinnesorganen der Automatisierungstechnik.

Die Industrie 4.0 zeigt sich in zahlreichen digitalen Veränderungen, die begeistern, aber auch Ängste schüren können.

Die Summer School der Hochschule Heilbronn (HHN) hat es sich darum zur Aufgabe gemacht, mit verständlichen Informationen Brücken zu bauen und Zugänge zu schaffen: Allen Interressierten soll ermöglicht werden, die Industrie von morgen hautnah zuerleben und sie so besser verstehen zu können.

Die Summer School wurde initiiert von HHN-Professor Thomas Pospiech sowie den Automatisierungsspezialisten Lutz Megerle und Ulrich Vogel vom Unternehmen Beckhoff Automation. Hand in Hand verfolgt das Experten-Trio eine klare Mission: Diese hochtechnische Thematik möglichst einfach und anschaulich darstellen, um sie wirklich verständlich zu machen.

Dabei bleibt es nicht nur bei der trockenen Theorie. Denn auch spannende Ausflüge in die Praxis stehen bei der Summer School auf der Agenda. Es werden verschiedene Exkursionen angeboten, die das bunte Programm am Campus optimal ergänzen. So sind Besuche in regionalen Unternehmen geplant, wovon besonders junge Teilnehmende profitieren sollen.

Das Event richtet sich an alle, die sich für die Themen Automatisierungstechnik und industrielle Digitalisierung interessieren. Insbesondere an junge Menschen, da auch berufliche Perspektiven aufgezeigt werden.

Passende HHN-Studiengänge, die sich mit der Technologie von Industrie 4.0 befassen, werden im Rahmen der Summer School ebenfalls vorgestellt. Dabei wird auch mit der preisgekrönten IDEA-Box – IDEA steht für Industrial Digitalization in Education of Automation – gearbeitet. Sie ähnelt einem „Zauberkoffer“, der voller Zukunftstechnologien steckt. Mit ihr lassen sich Anwendungen der Industrie 4.0 realisieren.