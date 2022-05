Industrieforum.digital 2022

Industrieforum.digital 2022Als „Unity Gold Authorized Reseller“ veranstaltet die Firma CMC Engineers am 23. Juni 2022 das erste deutschsprachige „Industrieforum.digital“ auf dem INNOPORT-Gelände in Reutlingen. Es wird das Unity Event der Industrie und richtet sich speziell an alle Anwender, Stakeholder und Interessierte von „Unity 3D“.

Neben zahlreichen Ausstellern rund um das Thema „3D Echtzeit“ ist ein Kongress mit einem vielfältigen Programm an interessanten Fachvorträgen geplant. Eine vergleichbare Veranstaltung gab es bisher in Deutschland noch nicht.