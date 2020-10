International Guitar Night 2020

Faszinierende Meisterkonzerte im Herbst 2020

Die Konzertreihe «International Guitar Night » bietet Liebhabern akustischer Gitarrenmusik bereits seit Jahrzehnten großartige Konzerte der Spitzenklasse. Die stets im November stattfindende Tournee garantiert ausverkaufte Konzertsäle und ein begeistertes Publikum. Virtuose Gitarristen aus aller Welt in jährlich wechselnder Besetzung bereiten Musikliebhabern in ganz Deutschland regelmäßig unvergessliche Konzertabende.

In Diesem Jahr Mit:

Dylan Fowler (GB)

Dylan Fowler ist seit 30 Jahren ein international gefeierter Gitarrist, Multi-Instrumentalist, Komponist und Arrangeur. Genauso zu Hause in keltischer Musik wie im europäischen Jazz, Balkan- und skandinavischer Musik, hat er sich intensiv der walisischen traditionellen Musik gewidmet. Bei seiner walisischen Landschaftsmalerei in Tönen wechselt hypnotische Stille ab mit ausgelassenen Rhythmen; keltische Klangfarben changieren manchmal fast unmerklich in Balkan-Folklore oder gar ins Orientalische; virtuose Gitarrenstücke kontrastieren mit feinen Ensembletiteln auf akustischen Instrumenten. Dylan Fowler vermischt britischen Folk, Weltmusik und zeitgenössischen Jazz dabei so zwanglos und natürlich miteinander, dass jeder Augenblick betörende Schönheit ausstrahlt, Herz und Seele, Abenteuer und Spiritualität.

www.taithrecords.co.uk/dylan-fowler

Nathasja van Rosse (NL)

Nathasja van Rosse gab schon im jugendlichen Alter Konzerte und absolvierte Auftritte im Rundfunk und für Fernsehaufzeichnungen. Nach ihrer Ausbildung am Konservatorium in Rotterdam studierte sie in Graz bei Leo Witoszynskyj und beendete 1999 mit großem Erfolg ihre Master-Studien in Den Haag bei Zoran Dukic. Es schlossen sich Meisterklassen mit den großartigen Gitarrenvirtuosen der heutigen Zeit wie David Russell oder Carlo Marchione an, außerdem nahm sie erfolgreich an vielen internationalen Wettbewerben teil.

Nathasja van Rosse gehört zu den führenden Interpretinnen der Klassikgitarre. Ihre kompositorische wie interpretatorische Bandbreite ist beachtlich: neo-romantische Arpeggien, pianistische Ostinati, ethnische Anklänge, asymmetrische Rhythmen, Minimalismen, poppige Ausflüge. Alle musikalischen Wege stehen Nathasja van Rosse offen.

www.vanrosse.com

Peter Finger (D)

Peter Finger, dem Initiator der „International Guitar Night“, gelingt die perfekte Harmonie von Virtuosität, Musikalität und Komposition. Sein musikalischer Kosmos ist grenzenlos, zeugt von profunder Kenntnis der Musikgeschichte wie des Kontemporären. So wird der aufmerksame Zuhörer immer wieder auf die Klangsprache Debussys, Ravels oder Strawinskys stoßen – und sich im gleichen Atemzug vielleicht in rockigen Gefilden wiederfinden, verführt zu „Saitensprüngen“ in die weite Welt des Jazz. Oder er bestaunt Fingers fast orchestrales, manchmal atemberaubend experimentelles Geflecht aus Rhythmus, Harmonik und Melodie.

Peter Fingers Musik ist stets sinnlicher Hochgenuss fern jeder intellektueller Gedankenkühle. Anspruchsvoll und anregend zugleich.