Liebe Freund*innen der ausschweifenden Küchen-Tanzparty,

sucht schon mal das schönste Tanzkleid raus, denn bald ist es wieder so weit. Ines Anioli geht auf Tour! Die Frau mit dem tiefgründigsten Ficki- Ficki-Humor, die mit wenig Schamgefühl, aber umso mehr Empathie die herzlichsten Lacher aus den Tiefen der Seele hervorholt, wird wieder live zu erleben sein.

Schon 2017 tanzte Danzingkween Ines das erste Mal zu „Saturday Night“ auf Instagram und, sagen wir mal so: Das Video hat sehr viele Menschen abgeholt und begeistert. Im Februar 2019 ging Ines dann mit „Later Bitches“ viral. Tausende von Menschen folgten ihrem Motto „Dance Like Nobody’s Watching“. Einfach mal für einen kurzen Moment den ganzen Alltagsmist wegtanzen.

Die Danzingkween steht für pure Lebensfreude, umarmenden Humor und innige Selbstliebe. Aber auch für das unverblümte Teilen der dunkelsten und hellsten Momente. Und jetzt bringt Ines Anioli die Danzingkween auf die Bühne! Denn da gehört sie schließlich auch hin. Das Publikum kann sich auf eine Show vorbereiten, bei der gelacht, getanzt, gesungen und manchmal vielleicht auch ein wenig geweint wird. Denn na klar, es gibt die traurigen Momente im Leben und davor bleibt auch Danzingkween Ines nicht verschont.

Danzingkween, das sind nicht nur wilde Tanzbewegungen in der Küche – es sind private Einblicke in Ines' Welt, live und ungefiltert. Diese Show ist ein Muss für alle, die versuchen, das Leben nicht zu ernst zu nehmen und sich nach einer ordentlichen Portion Lachen und Tanzen sehnen. Oder eben für alle, die Bock auf einen fantastischen Abend mit Ines Anioli haben.

Eines ist sicher: Nach dieser Tour können die Zuschauer:innen ihren Küchen ein paar völlig neue Dance-Moves zeigen. Und den Bullshit, den das Leben so entgegenwirft, den gestreckten Mittelfinger.