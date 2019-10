Infernal Death

Mal wieder hat Lupus Sound ein internationales Line Up zusammengestellt dass sich sehen lassen kann! Unterstützt von den Lokalmatadoren Demorphed und Manus Mortis welche schon seit Jahren einen festen Stand in der Szene haben, werden Slaughter the Giant aus Belgien und Orphalis aus Dortmund den Abend zu etwas ganz besonderem machen.

Kurz nachdem ORPHALIS 2010 ihren explosiven Einzug in die Death Metal Szene feierten konnten sie mit ihrem Debutalbum "Human Individual Metamorphosis" (2012) globale Wellen schlagen. Durch Gigs in unter anderem Dänemark und Frankreich sowie auf dem Metalfest Germany und dem Holsteiner Deathfest konnten die Dortmunder schnell ihre Fanbase ausbauen und 2016 führten sie ihre steile Laufbahn mit dem Nachfolgealbum "The Birth of Infinity" (2016) weiter. Jetzt haben sie ihr drittes Album "The Approaching Darkness" in Zusammenarbeit mit Rising Nemesis Records auf die Hörer der ganzen Welt losgelassen. Ganz die auf ihrem zweiten Album eingeschlagene Laufbahn fortführend ist ihr neues Material der nächste Schritt in der natürlichen Evolution von ORPHALIS. Während Technical Death Metal im Kern ihres Stils bleibt wird ihr Songwriting ungezwungen durch Black Metal und Grindcore Elemente ergänzt und "The Approaching Darkness" stellt eine außerordentlich brutale Mischung all dieser Sounds dar, wobei Songwriting höchster Güte an erster Stelle steht und ORPHALIS werden die Gelegenheit haben u.a. die Bühnen des Summer Breeze 2019 und Berlin Deathfest 2019 mit ihrem neuen Material zu erobern.