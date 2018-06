e-Ausleihe und e-Learning Neckar-Alb Informationsveranstaltung

Die eAusleihe der Stadtbücherei Metzingen stellt in ihrer digitalen Zweigstelle rund um die Uhr Zeitungen, Zeitschriften, Romane, Sachbücher und auch Medien für Kinder und Jugendliche zum Download bereit. Dazu kommen Hörspiele, Hörbücher, Filme und Musik. Auf dieses umfangreiche und vielfältige Angebot der eAusleihe Neckar-Alb kann mit dem Ausweis der Stadtbücherei jederzeit und von jedem Ort mit Internetzugang zugegriffen werden. Ergänzend bietet die eAusleihe Neckar-Alb auch eine breite Auswahl an eLearning Kursen an. Ulrich Koch, Leiter der Stadtbücherei Metzingen, erklärt an diesem Abend die eAusleihe und das eLearning und beantwortet Fragen zur Nutzung , Geräten und Recherche. Um Anmeldung wird gebeten Tel 07123 92 51 40.