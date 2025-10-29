Influencer - wer sie sind und wie sie die Welt verändert haben

Neues Kunstmuseum Tübingen Schaffhausenstrasse 123/1, 72072 Landkreis Tübingen

Mit Prof. Wolfgang Ullrich: geb. 1967 in München. Ab 1986 Studium der Philosophie, Kunstgeschichte, Logik/Wissenschaftstheorie und Germanistik in München.

Magister 1991 mit einer Arbeit über Richard Rorty; Dissertation 1994 über das Spätwerk Martin Heideggers. Danach freiberuflich tätig als Autor, Dozent, Berater. 1997 bis 2003 Assistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Akademie der Bildenden Künste München, danach Gastprofessuren an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.

Vorträge & Lesungen
