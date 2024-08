Info-Abend zu Grundlagenstudium Kunst/Gestaltung

Die Design+Kunst Akademie Reutlingen (dekart) bietet seit vielen Jahren die Möglichkeit, sich intensiv auf eine Bewerbungsmappe bzw. ein Studium in künstlerischen und gestalterischen Fächern vorzubereiten. Fast alle, die in den letzten Jahren diese Angebote konsequent genutzt haben, konnten die Hürden von Mappenbeurteilung und Aufnahmeprüfung an den unterschiedlichsten Hochschulen erfolgreich nehmen. Hier ist Gelegenheit, sich über Angebotsstruktur und Bedingungen aus erster Hand zu informieren.

Veranstaltungsort: VHS-Atelier Reutlingen

Raum 102