Eltern, die mehr über die element-i Pädagogik und die Schulen in Stuttgart erfahren möchten, sind herzlich eingeladen. Die Schulleitung sowie die Teamleiter:innen der verschiedenen Lernhäuser informieren über die Tagesstruktur in den Schulen, die Aufteilung in den Lernhäusern sowie die unterschiedlichen Arten der Leistungsfeststellung bei element-i.

Für die Aufnahme an der Schule ist die Teilnahme an einer Infoveranstaltung empfehlenswert.