Infoabend rund um das Thema Vorsorge

Der Malteser-Hilfsdienst Wertheim bietet reglmäßig einen Infoabend zum Thema Vorsorge an. Die Schwerpunkte liegen auf der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht.

Nach der Veranstaltung haben Teilnehmer die Möglichkeit, einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren.

Um Anmeldung zum Infoabend per E-Mail an palliativbetreuung.wertheim@malteser.org oder unter Telefon 09342/8593163 wird gebeten.