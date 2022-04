Zu Beginn der Selbstständigkeit – und auch im Verlauf immer wieder – stellt sich die Frage: wie viel kann und soll ich für mein Produkt oder meine Dienstleistung verlangen? In diesem Online-Workshop schauen wir an, welche Wege es gibt, um Preise zu ermitteln, so dass Sie danach direkt mit Ihrer eigenen Preiskalkulation loslegen können. Hinweis: Der Workshop ist als Vorarbeit zum Workshop „Preise verhandeln“ empfohlen.