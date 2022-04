Sie haben eine neue Kundin akquiriert und dann kommt die Frage: "Wie viel verlangen Sie?". Das ist der Moment, in dem die meisten Gründerinnen zusammenschrecken und denken, den Auftrag möchte ich auf jeden Fall haben, da sage ich lieber weniger. Wir schauen uns in diesem Workshop an, wie es auch anders geht und Sie selbstsicher die Preise bekommen, die Sie möchten.