Quizkneipe zum Tag der Befreiung

Feiere den Tag der Befreiung mit unserem besonderen Quiz-Event in der Kneipe!

Am 8. Mai laden wir dich zu einem Abend voller Wissen, Spaß und Gemeinschaft ein. Teste dein Wissen über historische Ereignisse, Held*innen der Befreiung und revolutionäre Wendepunkte. In gemütlicher Kneipenatmosphäre erwarten dich knifflige Fragen und spannende Diskussionen. Freue dich auf leckere Getränke, gute Gesellschaft und ein Quiz, das nicht nur unterhält, sondern auch an die bedeutenden Momente erinnert, die uns den Weg in eine bessere Zukunft geebnet haben.

Sei dabei, lerne dazu und feiere mit uns den Tag der Befreiung!