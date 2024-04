Tauche ein in die Welt des Breakings beim Event ‘Blaze the Maze’ am 11. Mai 2024 in Ludwigsburg!

Erlebe mitreißende 2 vs. 2-Kids-Battles und 3 vs. 3 Battles, internationale Gäste, Talente und inspirierende Workshops.

Sei dabei und erlebe ein Feuerwerk aus Moves, Beats und coolen Vibes! Wir freuen uns auf euch!

Blaze the Maze!

Internationaler Breaking Battle in Ludwigsburg

Samstag, 11. Mai 2024

Kunstzentrum Karlskaserne, Ludwigsburg, Germany

17:00 Uhr Einlass

18:00 Uhr Beginn - Main Event

22:30 Uhr Veranstaltungsende

Ort: Kunstzentrum Karlskaserne, Reithalle, Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg