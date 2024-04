Kinder- und Familienführung: Märchenwanderung durch den Salonwald

Bei der Märchenwanderung durch den Salonwald tauchen Jung und Alt mit wundervollen Geschichten in die Natur ein. Märchenhexe Steffi weiß von spannenden Geschichten zu erzählen und kennt die schönsten Naturmärchen! Auf dem Weg durch erfahren wir, wie die Blumen entstanden sind, warum die Eiche gebuchtete Blätter hat, warum die Bäume nicht mehr reden und wie der Holunder zu seinem Namen kam. Während wir fasziniert lauschen, wartet am Wegesrand so manche Leckerei.

Für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Dauer: circa 2 Stunden

Treffpunkt: Grüne Bettlade, Ecke Königsallee/Königinallee

Anreise mit dem ÖPNV: Vom Bahnhof und ZOB Ludwigsburg mit der Buslinie 427 (Grünbühl Netzstraße)-

Haltestelle: Ludwigsburg Karlshöhe (circa 8 Minuten. Fahrzeit, circa 3 Minuten Fußweg)