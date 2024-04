Gospelkonzert mit Voices of Peace

Seit über 10 Jahren begeistert der Chor Voices of Peace bereits das Publikum mit schwungvollen Gospelsongs und gefühlvollen Balladen. Lassen Sie sich von den ca. 150 Sängerinnen und Sängern eine Stunde lang auf eine musikalische Reise mitnehmen: Klatschen Sie begeistert mit, stimmen Sie selbst bei einigen Liedern unter der fachmännischen und humorvollen Anleitung unseres Dirigenten Hans-Martin Sauter in den großen Chor mit ein oder schließen Sie einfach die Augen und genießen Sie die fast schon meditativen Klangteppiche der ruhigeren Lieder. Egal wie Sie sich entscheiden, hier erhalten Sie Wellness für Körper und Seele! Sollten Sie ab der nächsten Probenphase selbst bei VoP mitsingen wollen: Wir starten nach der Sommerpause wieder am Di. 24. September 24 in der Friedenskirche - weitere Infos dazu auf den ausgelegten Flyern oder der Homepage der Friedenskirche.

Hans-Martin Sauter (Leitung und Oboe), Ralf Schuon (Klavier), Andreas Sauter (Percussions)

www.friedenskirche-lb.de