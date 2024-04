Kinderuni - Vorlesung: Von der Idee zum Film – ein Blick hinter die Kulissen

Britt Abrecht ist Diplomandin im Fach Serien-Producing an der Filmakademie Baden-Württemberg.

Veranstalterin ist die Filmakademie Baden-Württemberg.

Wie entstehen eigentlich Filme?

Es gibt zahlreiche Filmarten: Spielfilme, Serien, Animationsfilme, Dokumentarfilme, Mockumentaries, Scripted-Reality – aber was steckt dahinter und was gehört zu einem Film alles dazu? In der Vorlesung „Von der Idee zum Film – ein Blick hinter die Kulissen“ erforschen wir die Frage, warum wir Filme schauen, entdecken gemeinsam, wie ein Film entsteht und erkunden die Aspekte, die einen Film zu einem spannenden Erlebnis machen. Die Vorlesung legt neben dem kreativen Handwerk auch den Fokus auf die im Film zum Teil veränderten Tatsachen und soll dabei bei den Kindern das Bewusstsein schärfen, dass nicht alles, was wir auf der Leinwand präsentiert bekommen, Realität ist.

Informationen über die Dozentin: Als kreative Produzentin begleitet sie Filmprojekte von der ersten Idee bis zur Vermarktung und behält dabei den Überblick über jedes einzelne Gewerk, um ein ganzheitliches Ergebnis zu erzielen. In ihrer langjährigen Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen gibt sie ihr Wissen an den Nachwuchs weiter. Mit ihrer Diplomserie „Huldufólk – eine verborgene Welt“, nimmt sie junge Zuschauer:innen mit ihren Familien auf eine Reise in die fantastische Welt der isländischen Sagen und spezialisiert sich damit auf spannende und wertvolle Unterhaltung für jüngere Zielgruppen. Die erste Folge der Serie wird 2024 im SWR ausgestrahlt.