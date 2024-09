Infobites Existenzgründung: Pitche deine Geschäftsidee!

Du hast eine Geschäftsidee und hast bereits ein Unternehmen gegründet? Du stehst noch am Anfang und möchtest eine Unternehmung gründen? Der Elevator Pitch ist die sogenannte Kurzvorstellung in drei Minuten, die potentielle Geldgeber*innen und Entscheidungsträger*innen von deiner Idee überzeugen soll.

Du hast eine Geschäftsidee und hast bereits ein Unternehmen gegründet? Du stehst noch am Anfang und möchtest eine Unternehmung gründen? Der Elevator Pitch ist die sogenannte Kurzvorstellung in drei Minuten, die potentielle Geldgeber*innen und Entscheidungsträger*innen von deiner Idee überzeugen soll. Es gibt zahleiche Pitch-Wettbewerbe, in der Gründer*innen präsentieren und ihre Idee bekannt machen. Lerne in dem Vortrag mit Workshopcharakter, wie ein Elevator Pitch aufgebaut ist, wie du deinen eigenen Elevator Pitch entwerfen und wie du ihn präsentieren kannst.

Referentin: Dr. Ingrid Rupp, freie Rednerin