9. Infobörse für Frauen »Frauen – Leben – Zukunft«

Zum neunten Mal präsentiert sich am Freitag, 11.Oktober 2019, von 16:00 bis 20:00 Uhr die »Infobörse für Frauen« im Kulturzentrum (KUZ) Ludwigsburg unter dem »Frauen – Leben – Zukunft«. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes, vielfältiges und kurzweiliges Programm: Vorträge, besondere Angebote, Weiterbildungsberatung und Messestände. Die Themenbereiche Beratung + Coaching, Bildung, Soziale Sicherheit + Vorsorge, Ehrenamt + politisches Engagement und Erziehung + Pflege geben allen Interessierten die Möglichkeit, sich gezielt informieren und beraten zu lassen.

Der Erfolg der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass sich die Infobörse für Frauen mittlerweile zu einer Plattform für Austausch und Information rund um das Leben der Frauen etabliert hat. Ob es um eine berufliche Neuorientierung geht, um die Planung des Wiedereinstieges in den Beruf, den Wunsch, eine Führungsposition zu übernehmen, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Gesundheitsthemen oder um Fördermöglichkeiten – zu all diesen Themen können sich die Besucher*innen ohne großen Zeitaufwand kompakt informieren, egal in welcher Lebenssituation sie sich befinden.

Drei Vorträge – drei spannende Themen

Um 16:30 Uhr eröffnet Sabine Abbenseth, Nachhaltige PE und Coaching, die Vortragsreihe mit dem Thema »Botox im Lebenslauf - Auffrischung für Ihre Bewerbung!«. Thomas Wittwer, Weiterbildungsberater der Agentur für Arbeit Stuttgart, gibt um 17:30 Uhr Einblicke in die neue Arbeitswelt 4.0 mit dem Vortrag »Zukunftschancen – gibt es die und wenn ja wo?«. »Frau und Rente – wie bin ich abgesichert?« Andrea Steiner von der Deutsche Rentenversicherung spricht im dritten Vortrag um 18:30 Uhr Klartext zu Vorsorge und Rente.

Buntes Messeprogramm bietet kompakte Informationen

Die rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller laden bereits ab 16:00 Uhr Besucherinnen und Besucher ein, sich informieren und beraten zu lassen: Von der Gesundheits- und Altersvorsorge über Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen, beruflichem Einstieg und Qualifizierung bis zu ehrenamtlichen Tätigkeiten. Zusätzliche Highlights wie Bewerbungsmappen-Check (bitte Bewerbungsunterlagen mitbringen!), Farb- und Stilberatung, Business-Make-up, professionelle Bewerbungsfotos und Weiterbildungsberatung ergänzen das Programm und runden die Messe ab.