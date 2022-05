Infomobil des Deutschen Bundestages in Nürtingen

Der Wahlkreis 262 „Nürtingen“ ist Teil der Tournee des Infomobils des Deutschen Bundestages im Jahr 2022.

Das Infomobil des Deutschen Bundestages ist vom 10. Juni bis zum 12. Juni. 2022 in Nürtingen zu Gast. Sie finden das Infomobil in 72622 Nürtingen, vor Stadthalle K3N.

Die Öffnungszeiten sind:

am Freitag, dem 10. Juni 2022 von 11.00 bis 19.00 Uhr,

am Samstag , dem 11. Juni 2022 von 9.00 bis 19.00 Uhr

sowie am Sonntag, dem 12. Juni2022 von 9.00 bis 15.00 Uhr.

Während der Deutschlandtour 2022 wird das Infomobil des Deutschen Bundestages nach derzeitiger Planung etwa 50 Städte und Gemeinden besuchen.

Das Infomobil will die Öffentlichkeit an zentralen publikums-wirksamen Plätzen über die Arbeit des Parlaments und seiner Mitglieder informieren. Bürgerinnen und Bürger haben Gelegenheit, mit ihren Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis in Kontakt zu treten und sich aus erster Hand über Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments zu informieren. Gruppenbesuche, insbesondere von Schulklassen, können vereinbart wer-den. Freiberufliche Honorarkräfte stehen im Auftrag des Bun-destages für die Informations- und Wissensvermittlung der Besucher und für moderierte Diskussionsrunden zur Verfügung.

Das Infomobil hält eine Vielzahl von gedruckten und digita-len Informationen bereit sowie eine Fotostation, die Fotos der Besucher am „Redepult des Plenarsaales“ ermöglicht. Ein „Glücksrad“ bietet Gewinnmöglichkeiten.

Das Infomobil ist 17 Meter lang und 23 Tonnen schwer. Es hat eine überdachte Bühne und einen Zugang für Rollstuhlfahrer.

Pandemiebedingt werden bei den Einsätzen des Infomobils die jeweils örtlich geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen berücksichtigt.