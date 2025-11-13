Informationsnachmittag „Studieren in Frankreich“

Informationsnachnittag über das Thema „Studieren in Frankreich“

Das Institut français lädt Sie am 13. November zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Studieren in Frankreich“ ein. Diese Einladung richtet sich an alle interessierten Schüler*innen, Eltern, Studierende, Lehrer*innen und insbesondere an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe.

Neben Informationen zum Studium und Leben in Frankreich geht es auch um die Finanzierungsmöglichkeiten und Doppelabschlüsse. Ziel der Veranstaltung ist es, den Jugendlichen einen Einblick in die Möglichkeiten eines Studienaufenthalts in Frankreich zu geben und ihnen dabei konkrete Ansprechpartner*innen sowie Erfahrungsberichte vorzustellen.

Programm:

14:00–15:00 Uhr: Studium in Frankreich

Herr Geiger, als Vertreter der Universität Stuttgart, und Herr Belhommo-Menn, als Vertreter der Universität Tübingen und Botschafter von Campus France, werden Vorträge halten.

15:00–16:00 Uhr: Markt der Möglichkeiten

Vertreterinnen und Vertreter der folgenden binationalen Studiengänge aus Baden-Württemberg werden ebenfalls anwesend sein und eure Fragen beantworten:

- Double Degree im Bereich International Management, ESB Business School Reutlingen

- B.A. Sozialwissenschaften und M.A. Empirische Politik- und Sozialforschung, Universität Tübingen und Universität Aix-Marseille

- B.A. Sozialwissenschaft, Universität Stuttgart und Sciences Po Bordeaux

- Elektrotechnik und Informationstechnik, Universität Stuttgart.

16:00–16:30 Uhr: Kaffeepause / Goûter