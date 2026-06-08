Infotag an der Bernd-Blindow-Schule Aalen

In Deutschland werden qualifizierte Fachkräfte in MINT-Berufen nach wie vor benötigt. Besonders durch technische Entwicklungen, die Digitalisierung und die Qualitätssicherung in Medizin und Pharmazie ist der Bedarf im naturwissenschaftlichen Bereich immens. Mit der Ausbildung Biologisch-technische Assistenz (BTA) bieten die Bernd-Blindow-Schulen Aalen einen neuen typischen Laborberuf an. Die Ausbildung Technische Kommunikationsassistenz (TKA) vereint Technik und Gestaltung. Sie ist ebenfalls neu.

Diese neuen Ausbildungen werden an zwei zusätzlichen Infotagen am Samstag, 20. Juni und 11. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr vorgestellt. Die Fachleitungen der Angebote bieten individuelle Beratungsgespräche an. Auch die Fachleitungen der Ausbildungen in Pharmazie (Pharmazeutisch-technische Assistenz/PTA) und Grafikdesign sind vor Ort und stellen ihre Angebote vor.

Alle Ausbildungen starten im September, Voraussetzung ist mindestens ein Mittlerer Bildungsabschluss. BTA und PTA sind schulgeldfrei, bei den anderen Ausbildungen wird ein geringes Schulgeld erhoben. Übrigens: Neben den Ausbildungen können die Schüler:innen zusätzlich die Fachhochschulreife erwerben. Mit passendem Schulabschluss können sie sogar ein fachverwandtes Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule aufnehmen.

Infotage an der Blindow-Schule Aalen

Sa. 20. Juni & Sa. 11. Juli, 10 bis 12 Uhr, Bernd-Blindow-Schulen, Heinrich-Rieger-Straße 22/1, 73430 Aalen, mehr Infos gibt es auf www.blindow.de