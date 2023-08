Infoveranstaltung: Master in Finance

Der Master in Finance ist ein zweijähriger, berufsbegleitender Studiengang mit finanz- bzw. betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Er bietet aufstrebenden Young Professionals aus unterschiedlichen Bereichen der Finanzwirtschaft die Möglichkeit, sich gezielt fachlich weiterzubilden und bereits erworbene Kenntnisse zu vertiefen. Im Rahmen der Infoveranstaltung wird der Studiengang vorgestellt. Außerdem besteht die Möglichkeit, Fragen rund um den Studiengang zu klären.

BWV Südwest e.V. (Seyfferstr. 34, 70197 Stuttgart)

Bitte melden Sie sich per Mail bei Frau Colletta (carmen.colletta@bwv.de) an.

Mehr Informationen zum Studiengang:

https://www.uni-hohenheim.de/finance-master-studium

Weitere Master-Infoveranstaltungen an der Universität Hohenheim:

https://www.uni-hohenheim.de/master-infoveranstaltungen