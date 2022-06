Infoveranstaltung: Master in Finance

Der Master in Finance ist ein zweijähriger, berufsbegleitender Studiengang mit finanz- bzw. betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Er bietet aufstrebenden Young Professionals aus unterschiedlichen Bereichen der Finanzwirtschaft die Möglichkeit, sich gezielt fachlich weiterzubilden und bereits erworbene Kenntnisse zu vertiefen. Im Rahmen der Infoveranstaltung wird der Studiengang vorgestellt. Außerdem besteht die Möglichkeit, Fragen rund um den Studiengang zu klären.

Börse Stuttgart

Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung über https://www.stuttgart-financial.de/veranstaltungen/detail/infoabend-master-in-finance/?no_cache=1&cHash=3b7ba9f6f895aaf2ea542b5fd107eeb9 erforderlich.

Mehr Informationen zum Studiengang:

https://www.uni-hohenheim.de/finance-master-studium

Weitere Master-Infoveranstaltungen an der Universität Hohenheim:

https://www.uni-hohenheim.de/master-infoveranstaltungen