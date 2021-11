Inga Amey & Anni K

Inga Amey hat eine Leidenschaft für weiche Melodien, die markante Basslinien im Zusammenspiel von Pop, Soul und Indie treffen.

Die Absolventin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart verfeinert ihre Lieder durch vielseitige Backing-Vocals, welche ihre warme Stimme teils konkurrierend, teils verstärkend begleiten. Der Abend gibt Einblick in Kompositionen und Interpretationen, welche im künstlerischen Austausch mit dem Gitarristen und Produzenten Hannes Fritz entstanden sind.

Inga Amey tritt in Begleitung von Musiker:innen aus Stuttgart und Mannheim auf. So werden in den Backing-Vocals die Stimmen von Cemre Yilmaz und Dorothea Beer, am Bass Sebastian Nöcker, an der Gitarre Hannes Fritz, am Schlagzeug Julian Feuchter und am Piano Simon Geiger zu hören sein.

Besetzung: Cemre Yilmaz (b-vox); Dorothea Beer (b-vox); Hannes Fritz (git); Sebastian Nöcker (b); Julian Feuchter (dr); Simon Geiger (p); Inga Amey (vox)

SET 2

Anni_K ist eine junge Singer-Songwriterin aus Stuttgart. Die Sängerin verfasst Lieder über Themen, die sie bewegen. Ihre Musik lässt sich in Richtung Soul, Pop und Jazz verordnen. 2019 gewann sie den 1.Preis des Lion Club Wettbewerbs für Jazz/Pop-Gesang und geht nun weiter ihren Weg.

Dabei unterstützt wird sie von einer fabelhaften Band: Lee Mangelsdorf überzeugt mit E-Gitarrenklängen, während Johannes Kellig am Bass groovt und Florian Anger am Schlagzeug den Rhythmus hält. Kennengelernt im Oktober 2021 an der HMDK Stuttgart, freut sich die Formation nun auf ihr erstes Livekonzert im BIX.

Website: www.ann-25.de

Besetzung: Annika Franz (vox); Lee Mangelsdorf (git); Johannes Kellig (b); Florian Anger (dr)