Inga Bachmanns Lieder und Texte sind poetisch und leichtfüßig, bissig, humorvoll, herrlich schräg und schonungslos direkt.

Mit facettenreicher Stimme und rasantem Wortwitz navigiert die Liedermacherin und Dichterin zwischen den Abgründen der Liebe, kleinen Gemeinheiten des Alltags und Zwischentönen im Zwischenmenschlichen. Sie malt vergnügt Szenen, die ins Absurde kippen, beleuchtet liebevoll-(selbst-)ironisch menschliche Schwächen und konstruiert nach Herzenslust kommunikatives Chaos. Dazwischen kleine Wortspielereien zwischen albern und philosophisch.

Mit Gitarre, Ukulele, Beatboxing und Looper begleitet Inga Bachmann sich selbst und liefert Musik mit Ohrwurmcharakter.