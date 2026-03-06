Ingeborg Bachmann – Reise In die Wüste

Paris, 1958: Die Lyrikerin Ingeborg Bachmann und der Schriftsteller Max Frisch treffen zum ersten Mal aufeinander.

Die gegenseitige Bewunderung ist groß und führt schnell zu einer leidenschaftlichen Beziehung. Doch nicht nur Liebe prägt die gemeinsamen Jahre, auch künstlerische Auseinandersetzungen und die verschlingende Eifersucht von Max Frisch zerstören das Verhältnis und treiben Ingeborg Bachmann langsam in den Zusammenbruch. Auch nach der Trennung lässt die Erinnerung an ihre Liebe zu dem Schweizer Literaten sie nicht los. Bei einer Reise in die Wüste Ägyptens versucht Ingeborg Bachmann ihre Gefühle zu verarbeiten, wieder mit sich ins Reine zu kommen und neuen Lebensmut zu schöpfen.