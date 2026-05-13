Ingeborg Bachmann und Max Frisch

Im November 2022 erschien der Briefwechsel Ingeborg Bachmann – Max Frisch, eine literarische Sensation. Die rund 300 Briefe werfen ein neues Licht auf das Verhältnis der bedeutenden Schriftsteller: ein Lieben und Ringen auf Augenhöhe.

Die sprachlich mitreißenden Briefe sind nicht nur Zeugnisse einer leidenschaftlichen und ambivalenten Liebe, sondern große Literatur.

Mit Nina Kunzendorf und Wolfram Koch ist der dramatische Dialog in Briefen – zwischen Anziehung und Abstoßung, Verlangen und Verletzung – bestens besetzt. Bekannt durch Film und Fernsehen, sind sie großartige Theaterdarsteller und Sprecher.

Zum 100. Geburtstag Ingeborg Bachmanns: Brieflesung mit Nina Kunzendorf und Wolfram Koch