Ingersheimer Jugendcamp mit Tagesausflug in den Erlebnis Waldpfad Schwäbisch Gmünd.

An 31 spannenden Stationen werden wir Spiel und Spaß den Wald erleben.

Das erwartet Dich:

Vier Tage „ All Inclusive“, eine schöne Zeit in toller Gemeinschaft, spannende Aktivitäten und Spiele in der freien Natur sowie kreative Bastelaktionen. Wer möchte darf mit anderen Kids zusammen im Zelt übernachten – Langeweile hat hier keine Chance! Unser Team von Betreuern steht euch jederzeit zur Seite, um sicherzustellen, dass ihr eine sichere und unterhaltsame Zeit habt.

Das Camp startet am 18.06.2025 um 17.00 Uhr.