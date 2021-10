Ingo Schulze, Ulf Stolterfoht

Ingo Schulzes Literatur ist eine Einladung, sich auf ein Lesen und Denken zwischen Entwirrung und Verwirrung einzulassen, gelegten Fährten zu folgen, Mehrdeutigkeiten zuzulassen und auszuhalten,

um am Ende im Zweifelsfall alles noch einmal neu zu befragen: Wer wir sind, woher wir kommen, wie wir erinnern und wohin wir steuern. Die im Netzwerk verbundenen Literaturhäuser ehren Ingo Schulze in diesem Jahr mit dem Preis der Literaturhäuser. Sein Erzählband „Tasso im Irrenhaus“ steht im Zentrum des Stuttgarter Abends. Er enthält drei Erzählungen über die Kunst und das Leben: Wirft uns das eine virtuos aus der Bahn, setzt uns die andere wieder aufs Gleis. Oder ist es umgekehrt? Über Literatur, Sprache und die deutsch-deutsche Wirklichkeit denkt Ingo Schulze auch in seinen Essays über Dresden nach: »Was bedeutet es, vom Osten zu sprechen? Vom Westen zu schweigen?“ Über Fragen wie diese und andere Beobachtungen kommt Ingo Schulze ins Gespräch mit dem Stuttgarter Lyriker Ulf Stolterfoht, der jüngst die Helmut-Heißenbüttel-Ausstellung mit Spaziergang in Etappen für das Literaturhaus Stuttgart entwickelt hat.

Eine Kooperation des Netzwerks der Literaturhäuser

Lesung und Gespräch

Julia Schröder (Moderation)

(Moderation) KEINE ABENDKASSE!

Für Saaltickets gilt: Je nach am Veranstaltungstag geltenden Öffnungsregeln der Stadt Stuttgart und der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist gegebenenfalls ein Nachweis (Geimpft, Genesen, Getestet) vorzulegen. Check-In nur mit Kontaktnachverfolgung und Maskenpflicht im Literaturhaus.