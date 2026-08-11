Ingo Siegner | Der kleine Drache Kokosnuss

Einsatz bei der Feuerwehr - Eine musikalische Lesung.

Der Autor und Illustrator Ingo Siegner stellt sein neues Buch vor. Er zeichnet, erzählt und liest und zeigt dazu Illustrationen an der Leinwand. Die Musiker Wolfgang Stute (Gitarren, Percussion) und Konrad Haas (Keyboard, Querflöte, Saxophon) begleiten die Lesung musikalisch.

Seit Tagen ist es furchtbar heiß auf der Dracheninsel. Der kleine Drache Kokosnuss, das Stachelschwein Matilda und Oskar, der Fressdrache verbringen die Tage am Strand. Plötzlich schrillt die Feuerglocke – in den Bunten Buckeln ist ein Buschbrand ausgebrochen! Sofort eilen die drei Freunde zur Feuerwache

Ingo Siegner erfand 1999 für Nachbarskinder den kleinen Drachen Kokosnuss, der zu einer der bekanntesten und beliebtesten Kinderbuchfiguren im deutschsprachigen Raum wurde. Seine Geschichten zeichnen sich durch Themen wie Mut, Toleranz und Freundschaft aus, gepaart mit warmherzigen Illustrationen. Von den Büchern wurden bereits Millionen Exemplare verkauft.

Für Kinder ab 8 Jahren.