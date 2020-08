Leichtigkeit und Spontanität, das Einbeziehen des Zufälligen und die Freude am Experimentieren zeichnen die Bilder von Ingrid Krüger aus. Ausgehend von der Landschaftsmalerei hat sich ihre Arbeit zur abstrahierenden Auseinandersetzung mit Farbe und Form entwickelt. Das Vereinfachen und die Kunst des Weglassens sind bestimmende Elemente in ihrer Malerei. So gewinnt der freie, unbemalte Bildgrund eine wichtige Funktion. Dabei lotet Ingrid Krüger in ihren Bildern immer wieder aus, wie weit man diese Technik in Größe und Abstraktion treiben kann.