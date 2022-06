Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V.: Zivilcourage-Ehrung & Informationsabend

Seit Gründung der „Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V.“ im Jahr 1996 ehrt der Verein jährlich in einer öffentlichen Veranstaltung Bürger und Bürgerinnen für ihre tatkräftige Mithilfe, ihren sehr persönlichen Einsatz bei der Aufklärung von Straftaten, der Rettung von Mitbürger:innen aus einer Gefahrensituation und für die ehrenamtliche Unterstützung in der Kriminalprävention vor Ort. Außerdem werden durch den Verein finanziell geförderte kriminalpräventive Projekte aus dem Rems-Murr-Kreis vorgestellt. Die Staufer-Gemeinschaftsschule Waiblingen präsentiert in diesem Zuge das erfolgreiche Gewaltpräventionsprojekt „Ganzheitliche Gewaltprävention – Haltung zeigen!“.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren und Anregungen für eigene Aktivitäten zur Gewaltprävention zu bekommen.