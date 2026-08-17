InKlang Festival 2026

Am 25. und 26. September 2026 wird Fellbach zu einem Ort der Begegnung, an dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Musik, Tanz und Kultur erleben, gestalten und feiern.

Der Name „InKlang“ ein Wortspiel aus Inklusion und Klang, steht für ein Festival, das Vielfalt sichtbar macht und gesellschaftliche Teilhabe selbstverständlich werden lässt.

Am Freitag- und Samstagabend erwarten die Besucher mitreißende Konzerte mit mehreren Bands sowie beeindruckende Tanzperformances. Am Samstag finden zusätzlich zwölf Musik- und Tanzworkshops statt, die von renommierten Künstler:innen aus ganz Deutschland geleitet werden. Alle Workshops sind offen für Menschen mit und ohne Behinderung – unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen.

Besondere Höhepunkte sind die Auftritte von Groove Inclusion, der inklusiven Band der vhs Unteres Remstal. Sie wurde in diesem Jahr als erste Band Deutschlands mit dem Deutschen Jazzpreis in der Kategorie „Musikvermittlung und Teilhabe“ ausgezeichnet. Ebenso freuen wir uns auf das Ensemble Grenzenlos der Musikschule Fellbach. Die Musikschule Fellbach wurde für ihre herausragende inklusive Arbeit im Jahr 2025 mit dem Musikschulpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.