Erste Hilfe Kurs - Ein Kurs für alles

Nicht nur für den Erwerb des Führerscheins ist der Erste Hilfe-Kurs wichtig. Es ist einfach ein gutes Gefühl, im Ernstfall zu wissen, wie man Menschen in Not helfen kann. Die Erste Hilfe-Ausbildung ist ein Angebot an alle, die in Notfallsituationen beherzt zupacken wollen. Unsere Ausbilder legen besonderen Wert auf die Praxis, damit das theoretisch Gelernte schnell in die Praxis umgesetzt wird. Durch nachgestellte Notfallsituationen sollen die Teilnehmer die Gelegenheit haben, sich unter möglichst realistischen Bedingungen die notwendige Handlungskompetenz zu erwerben. Selbstverständlich sind die wichtigsten lebensrettenden Maßnahmen fester Bestandteil der Inhalte. Die 9 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten gelten für alle Bereiche: Ersthelfer im Betrieb, Übungsleiter, Lehrer, Erzieher und für alle Führerscheinklassen.

Inhalte