Inklusiver Spielclub: Des Kaisers neue Kleider

Das Regelwerk des Kaisers Eduard reicht bis zur Nummero 4255b und soll für Ordnung im Land sorgen. Dabei kann es auch mal vorkommen, dass bestimmte Regeln nur zum Nutzen des Kaisers sind. Vor allem seine durchtriebenen Minister und Sekretäre sind bereit, das Volk mit den Gesetzen, die das Leben im Sonnental erheblich einschränken, zu schikanieren.

Bis Marie mit ihren Kolleg*innen einen Plan schmiedet, das Regelwerk und ihre Macher zu entlarven. Teil des Plans sind zwei Designer, die dem Kaiser Couture aus dem zartesten Stoff der Welt anbieten. Da sind sich zunächst alle einig: Die Kleidung aus diesem Stoff ist „passend“ für die Antrittsrede des Kaisers!

Im Rahmen der Inklusionswege Aalen 2025.

ROMAN FREIGAßNER-HAUSER (*1972) studierte Theaterwissenschaften und absolvierte zahlreiche Regiehospitanzen – unter anderem bei Otto Schenk (Rabenhof Theater, Wien), Johannes Schaaf (Salzburger Festspiele) und Jürgen Flimm (Thalia Theater, Hamburg). In der Spielzeit 1991/92 war er als Dramaturg am Theater der Jugend in Wien tätig, worauf diverse Regieassistenzen – unter anderem bei Kai Maertens, Hans Escher und Thomas Gratzer – sowie Tätigkeiten als Produktionsdramaturg in Wien und Berlin folgten. Seit Herbst 2003 ist er Chefdramaturg im Rabenhof Theater in Wien. Außerdem erstellt er Spielfassungen (u.a. "Des Kaisers neue Kleider") und führt selbst Regie.